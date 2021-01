C'est conseil communal ce mardi soir dans la Cité du Doudou. Pour l'opposition de Mons en Mieux, l'ordre du jour plutôt mince témoigne d'un manque de vision du collège. "Il faut être plus volontariste sur le développement de la Ville et plus particulièrement sur la relance économique", amorce Georges-Louis Bouchez.

Le chef de file de Mons en Mieux souligne que la crise économique risque de faire des dégâts plus importants dans la région de Mons-Borinage. "Les indicateurs ne sont pas bons et nos entreprises sont plus affectées, car elles sont généralement moins capitalisées et donc plus faibles. De manière générale, une région qui était déjà plus faible avant la crise, une région qui avait moins de capacités de financement et d'investissement, subira plus durement les effets de cette crise."

La Ville de Mons était bien la première du pays à octroyer au printemps dernier des primes communales pour ses indépendants touchés par le confinement. Un nouveau plan d'aide a par ailleurs été débloqué en fin d'année. Mais pour Georges-Louis Bouchez, ce n'est pas suffisant. "Nous ne sommes évidemment pas contre l'octroi de ces primes, mais cela pose deux questions. Tout d'abord, comment faire pour que ceux qui ont touché les primes ne doivent pas les rembourser au double ou au triple dans les prochaines années? Cet argent n'est pas tombé du ciel, il creuse la dette. De plus, c'était un plan d'urgence. Quid de la suite? Il est donc grand temps d'enclencher la phase 2 pour déterminer sur quoi on investit en partenariat avec IDEA et les universités."

Selon Georges-Louis Bouchez, il faut tirer profit des atouts de Mons, avec notamment la présence d'universités, mais aussi celle de Google et Microsoft. "On ne peut pas se contenter de remplir des fiches pour les subsides européens les unes après les autres sans avoir de politiques cohérentes. Un des axes à travailler, c'est celui des nouvelles technologies. Nous avons déjà les serveurs, mais nous devons profiter davantage de la présence de Microsoft et Google pour avoir un centre de développement d'intelligence artificielle. Il faut engager une grande réflexion et mobiliser au-delà des clivages entre majorité et opposition. Mais comme on le voit dans l'ordre du jour du prochain conseil, il n'y a pas de discussions pour développer une vision stratégique pour Mons, alors que nous avons un ministre-président wallon, un président de parti et plusieurs députés."

Le chef d'opposition reconnait que la Ville de Mons n'est pas seule à manœuvre. "Mais elle est actionnaire à 38% d'IDEA. Nous avons aussi deux universités sur notre territoire, mais Mons est la ville de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui profite le moins de cette présence. Normalement, il y a tout un écosystème qui doit se développer autour d'une université. Il y a bien des projets ou des start-up qui impliquent la Ville, l'UMons et IDEA. Mais il faut pouvoir passer à un échelon supérieur."

Depuis le début de la mandature, et c'était encore confirmé lors de la présentation du budget 2021, le bourgmestre Nicolas Martin assume une politique qui ne fait pas dans le bling-bling. Les efforts sont concentrés sur les préoccupations quotidiennes des citoyens. En témoignent le doublement des investissements pour les voiries, l'accent mis sur la sécurité ou encore le recrutement massif de cantonniers. Un style plus sobre, qui tranche avec les années Di Rupo et qui ne convainc pas le chef de Mons en Mieux. "C'est vrai qu'on ne partageait pas toujours la même vision qu'Elio Di Rupo. Les bons objectifs n'ont pas été fixés pour Mons 2015 selon moi. Mais il y avait un objectif et une mobilisation des forces vives. Organiser des fêtes et distribuer l'argent, ça ne suffit pas. Il faut travailler à une vision pour 2030."

De son côté, Nicolas Martin dit ne pas avoir attendu l'appel de Mons en Mieux pour se mettre à l'ouvrage. "Nous n'avons pas attendu pour travailler à un projet de développement territorial. Des discussions ont été lancées avec nos entreprises, les partenaires sociaux ou l'UMons. Elles ont abouti à des réflexions intéressantes et la semaine prochaine d'ailleurs, je vais à Valenciennes pour observer les bonnes pratiques en matière d'écosystème", indique le bourgmestre. "A Mons, il y a des écosystèmes déjà en cours et d'autres en projet comme le Click, le centre d'innovation créative développé en collaboration avec l'UMons et l'IDEA. Georges-Louis Bouchez qui siège comme administrateur au sein d'IDEA devrait savoir qu'il y a une vision stratégique."