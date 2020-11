La collecte des déchets a essuyé des problèmes ces derniers jours au sein de la zone Hygea. En cause, des négociations difficiles entre syndicats et direction sur l'octroi d'une prime covid. Pour Georges-Louis Bouchez, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Le conseiller d'opposition demande que Mons quitte l'intercommunale et passe par une entreprise privée pour le ramassage des déchets.

Le chef de file de Mons en Mieux s'interroge déjà sur l'utilité de cette prime, même si le cadre pour l'octroyer avait été défini par le gouvernement fédéral. "C'était une décision d'un kern+10", nuance Georges-Louis Bouchez. "Il revenait à l'employeur de décider de l'octroyer ou pas, et de l'élargir aux intérimaires ou pas. Je ne comprends pas très bien le sens de cela dans ce cas-ci. Beaucoup de métiers ont été directement impactés par la crise covid. Pour la collecte des déchets, un travail important a été fait. Mais la différence de boulot entre la période covid et la période hors covid ne saute pas aux yeux. Le volume était sans doute même moins grand du fait que les restaurants et certaines entreprises ne tournaient plus."

Mais au-delà de la question de la prime, c'est l'attitude des syndicats qui irrite particulièrement le conseiller d'opposition. "Dès que les négociations ne vont pas dans le sens souhaité, on se retrouve avec des mouvements sociaux et des retards dans les ramassages, avec des jours de collecte qui ne sont pas récupérés. Ça commence à bien faire cette mentalité syndicale, c'est devenu ingérable pour les communes", souffle le libéral.

Georges-Louis Bouchez demande donc de quitter l'intercommunale et de passer par une société privée pour la collecte des déchets. "Je rejoins d'ailleurs la demande formulée par le bourgmestre de Quaregnon il y a quelques mois", enchaîne le conseiller Mons en Mieux. "On me dira que c'est impossible, car les communes sont liées à l'Hygea pour des années et qu'il faudrait payer des indemnités. Mais à l'époque, Shanks, le partenaire privé qui était lié à l'intercommunale, est parti plus tôt que prévu. Et il n'a jamais payé les dédommagements qu'il devait payer. Nous pouvons donc aussi partir, et je ne comprendrais pas qu'Hygea soit plus dur avec une commune qu'avec un partenaire privé."

Le passage par une entreprise privée mettrait-il nécessairement la collecte des déchets à l'abri des perturbations liées aux mouvements sociaux? "Chaque fois que le ramassage ne serait pas fait, on aurait droit à une indemnisation et on pourrait organiser des collectes de rattrapage. L'entreprise pourrait également faire appel à des intérimaires. Ici, nous sommes pieds et poings liés par des syndicats qui ne représentent même pas l'ensemble des travailleurs. Je suis sûr qu'ils sont nombreux à regretter la manière dont ça se passe. Le rôle des syndicats est d'ordinaire très utile, mais nous avons là ce qu'ils représentent de pire avec quelques trublions qui ne pensent pas à l'intérêt général de leur société et ne représentent pas tous les travailleurs", conclut Georges-Louis Bouchez.