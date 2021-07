Pour le conseiller d'opposition, il faut activer des leviers de développement économique.

Avec un taux d'emploi de 63,8% chez les 25-64 ans, la province du Hainaut est la plus mal lotie du pays. Pour Georges-Louis Bouchez, chef du groupe Mons en Mieux et président du MR, une ville comme Mons a clairement un rôle à jouer pour redresser la barre.

"Au niveau communal déjà, il y a clairement un combat à mener pour l'emploi. Or, je rappelle qu'à Mons, depuis que le MR n'est plus dans la majorité, l'emploi n'est même plus une compétence scabinale", commente Georges-Louis Bouchez. "On pourrait par exemple penser à organiser un salon de l'emploi. Dans une ville où le taux d'activité n'atteint pas les 60%, il me semble légitime de mettre en contact employeurs et travailleurs. Au niveau des formations également, il faut mettre en place des projets structurels pour diriger les jeunes vers des métiers d'avenir ou en pénurie."

Le conseiller d'opposition regrette en outre l'absence de grands projets comme celui qui avait vu la Cité du Doudou sacrée capitale européenne de la culture. "", poursuit Georges-Louis Bouchez.