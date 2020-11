Les grues devraient être hissées, les camions devraient effectuer leurs va-et-vient et les machines devraient creuser la terre. Mais c'est toujours le calme plat au parc des Ursulines à Mons. L'intercommunale y projette d'y forer deux puits de 2500m de profondeur et d'y installer une centrale géothermique devant alimenter l'hôpital voisin d'Ambroise-Paré. Le permis a obtenu un avis favorable de la Ville de Mons et a été délivré par la Région wallonne en juillet. Mais le chantier n'a toujours pas été lancé.

Tous les regards sont maintenant tournés vers le cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. Des riverains sont en effet opposés au projet géothermique, craignant les nuisances que pourraient occasionner un tel chantier et l'exploitation d'une centrale à cet endroit densément peuplé. Ils ont adressé un recours à la ministre de l'Environnement.