L'édifice est cher aux Ghlinois, mais sa stabilité pose problème. Bonne nouvelle, l'église Saint-Martin va pouvoir bénéficier des travaux nécessaires.

Le collège communal a en effet décidé de débloquer un budget de 500.000 euros pour mener ce chantier. Il portera essentiellement sur le traitement de tous les ouvrages structurels comme les maçonneries et les pierres constituant les façades du bâtiment et de la Tour ainsi que les charpentes de l’édifice.

Pour rappel, cette église paroissiale consacrée à Saint-Martin est un bâtiment néo-gothique en forme de croix, fait de pierres et de briques et construit de 1877 à 1878. L'édifice actuel succède à une autre église datant du XVIIIe siècle.

Notons enfin que le collège communal met un point d'honneur à investir sur tout le territoire montois pour améliorer le quotidien des citoyens, comme il l'avait annoncé dans sa déclaration de politique générale. Un autre investissement est ainsi annoncé dans l'extra-muros avec la réfection des trottoirs de l'avenue des Guérites et de l'avenue du Pont Rouge. Un montant de 263.000 euros est prévu. Il permettra de rendre ces trottoirs plus sécurisant et facile à entretenir.