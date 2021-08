La ministre Tellier a apporté de nouvelles informations sur l'incendie de février. Mais pas de quoi rassurer le collectif Vigilance Santé Pollution Ghlin.

Les voisins de Recotri à Ghlin se feraient-ils du mauvais sang pour rien? Entre les riverains et l'entreprise spécialisée dans le concassage de déchets de construction, les rapports ont toujours été tendus. Voire même enflammés à la suite de cet incendie qui, en février dernier, avait pris dans un entrepôt de stockage.

Le collectif Vigilance Santé Pollution Ghlin s'inquiétait que de possibles déchets toxiques aient pris feu ce jour-là. Interrogée sur le sujet par la députée Joëlle Kapompole, la ministre de l'Environnement avait alors expliqué que l'incendie avait été rapidement maîtrisé, que les déchets stockés avaient pu être sortis du dépôt pour éviter une reprise du feu et que l'impact environnemental se limitait au dégagement de fumées pendant moins d'une heure. Céline Tellier ajoutait tout de même qu'une enquête déterminerait si l'entreprise a commis une infraction.

Pas de quoi rassurer le collectif des riverains. Et six mois plus tard, des informations complémentaires sont obtenues à nouveau par le biais de Joëlle Kapompole. La députée a obtenu une nouvelle réponse de la ministre à des demandes de précisions. Dans le collimateur, la nature des déchets qui ont pris feu, et le stockage sur sol nu, avec possible contamination de la nappe phréatique. À Ghlin, les problèmes d'eau sont courants…