Nous l'écrivions il y a quelques jours, le collectif de riverains Vigilance Pollution Santé Ghlin se pose toujours quelques questions sur la pollution d'un ruisseau situé à proximité du zoning. En avril, le cours d'eau avait pris une étrange couleur bleue fluo. Une entreprise locale avait par erreur déversé de l'encre et avait été chargée dans la foulée de procéder au nettoyage du ruisseau.

Mais plus d'un mois plus tard, la couleur de l'eau n'inspire toujours pas confiance et les riverains se demandent si cette pollution présente des risques pour la santé. Interrogée par la députée Jacqueline Galant, la ministre de l'Environnement a pu apporter quelques précisions.