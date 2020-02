Le collège devra statuer sur la demande de permis introduite. En attendant, des riverains se mobilisent.

Pour l'heure, ce n'est qu'une demande de permis émise par l'opérateur Telenet. Le collège communal devra remettre un avis au terme de l'enquête publique, avant que le dossier ne parte à la Région wallonne. Et il faudra compter avec la mobilisation des riverains et cette pétition de 400 signatures pour s'opposer à l'installation d'une antenne GSM sur un terrain situé entre la Rue de la Garenne et la Route de Wallonie à Ghlin.

Alors que l'enquête publique se clôture le 4 février, la mobilisation est appuyée par le groupe d'opposition Mons en Mieux qui relaient les craintes relatives à la possible installation de cette structure métallique de 30 mètres.

"Installer une antenne à cet endroit, au cœur d’un quartier résidentiel, mène à plusieurs craintes légitimes dans la population : l’aspect esthétique, les pertes de valeur des terrains et habitations, les nuisances sonores et principalement, les risques pour la santé", relève Guillaume Soupart de Mons en Mieux. Le conseiller d'opposition rappelle que les ondes GSM sont classées comme potentiellement cancérigènes selon l'Organisation mondiale de la Santé et le Centre international de Recherche sur le Cancer.

Enfin, si la procédure habituelle est suivie pour cette demande, Mons en Mieux plaide à nouveau pour une plus grande communication et propose de mettre en place des réunions citoyennes, des courriers ou une meilleure information aux conseillers qui pourraient servir de relais auprès de la population.