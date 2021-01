En septembre 2017, les écoles ouvraient leurs portes pour la rentrée. Mais celles du Long Coron restaient fermées. L'établissement n'avait que 8 élèves inscrits. Pas suffisant pour continuer. La mobilisation pour dénicher assez d'enfants n'avait pas porté ses fruits. Il en manquait toujours une douzaine. Le collège communal devait donc acter la fermeture de cette petite école maternelle qui est longtemps restée à l'abandon.

Aujourd'hui, le bâtiment est bien occupé par deux associations locales, le patro et les marcheurs sans soucis de Ghlin. Mais l'occupation est précaire, les associations ayant été prévenues qu'elles pourraient être amenées à plier bagage si la Ville trouvait une nouvelle affectation à l'école. Or, les contours de cette seconde vie semblent se dessiner, timidement.

Lors du dernier conseil communal en effet, la désaffectation totale du bâtiment scolaire situé rue du Grand Marais a été votée. De quoi soulever toute de même quelques questions parmi les élus. Une vente du bâtiment fera-t-elle suite à la désaffectation? Pour qui, et comment? Les opinions divergent. Pour certains, il faudrait donner la priorité à l'une des associations qui occupent actuellement les lieux et qui ont manifesté un intérêt pour le rachat du bâtiment. Pour d'autres, la Ville ne peut faire l'économie d'une vente publique et doit chercher à obtenir le meilleur prix.

"Ce bâtiment va être mis en vente par un notaire, et ce sera au plus offrant", a expliqué l'échevine de l'Enseignement, Catherine Houdart. Elle se réjouit que l'école puisse actuellement être occupée par des associations qui amènent un peu de vie dans le quartier. "Mais rien ne dit qu'il sera vendu à l'occupant actuel. Il y aura une procédure habituelle qui sera menée par la région foncière."

Le dossier devrait d'ailleurs revenir bientôt sur la table du conseil communal. "Le bâtiment n'a plus aucune raison d'être dans le domaine public, car ce n'est plus une école. Il passe donc dans le domaine de la régie foncière", a indiqué l'échevin Maxime Pourtois. "Lors du prochain conseil communal, nous devrions revenir avec une proposition de mise en vente, pour fixer les conditions."

Le bâtiment est abandonné depuis 2017. Il avait été envisagé il y a peu encore d'y installer un espace d'accueil pour le prégardiennat. Mais les coûts, 100.000 euros, étaient trop importants pour rénover le bâtiment. L'idée d'un espace prégardiennat ne passe pas à la trappe pour autant. Elle a été intégrée au projet de la nouvelle école de Barigand à Ghlin.