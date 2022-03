U.P.

Dans le cadre des travaux de la traversée de Ghlin (la voirie régionale N50), effectués par le SPW Mobilité et Infrastructure, la Sofico avait mis en place une déviation pour assurer la continuité de la circulation routière entre Ghlin et Mons. Cette déviation a impliqué l'aménagement d'ue voirie carrossable à double sens d'environ 470 mètres enre la rue de Mons et l'Avenue du Fort Corbeau, qui traverse le zoning Geothermia.

Cette voirie s'est avérée bien utile et a démontré son utilité en termes de désengorgement du carrefour de la Porte de Ghlin et du rond-point Warocqué, bouché aux heures de pointe. Ayant un caractère temporaire le temps des travaux, la déviation a été fermée quelques mois après la réouverture de la N50, au grand dam des Ghlinois et du conseiller communal Guillaume Soupart (MeM) qui s'était fait le chantre d'une réouverture.

Ces derniers peuvent se réjouir: la voirie devrait prochainement réouvrir, la majorité PS-Ecolo ayant proposé aux conseillers communaux d'en faire une voirie communale. "C'était une attente de la population et une volonté du collège", indique-t-on dans les rangs de la majorité.

Mais la voirie ne rouvrira pas comme durant les travaux: elle sera à sens unique depuis Ghlin, avec une bande réservée aux modes doux. "Le passage au niveau de la rue de Mons est étroit, donc ça ne se ferait que dans un sens. On ne va pas installer un feu comme lors du chantier de la N50", indiquait l'échevine de la Mobilité il y a quelques mois. La voirie permettra néanmoins au flux du public venant de Ghlin, Nimy...de rejoindre les Grands Prés, Initialis, Jemappes ou l'autoroute depuis le Goolfy.

Pour rouvrir rapidement la voirie, une convention d'autorisation de passage temporaire a été adoptée. La voirie communale sera créée une fois que la Ville et les propriétaires de parcelles concernées (IDEA, le club de rugby...) auront signé une convention et que la procédure sera finalisée.