Les images d'un cours d'eau situé à proximité du zoning de Ghlin-Baudour avaient défrayé la chronique en avril. Et pour cause, la couleur du ruisseau était d'un bleu pour le moins particulier. Pas le bleu azur qui fait rêver de sable fin et de cocotiers. Plutôt un bleu fluo qui ne laisse rien paraître de naturel. Et un mois plus tard, les riverains ne semblent pas au bout de leur peine.

L'origine de la pollution avait pourtant bien été détectée en avril. De l'encre s'était déversée dans le cours d'eau. Et l'entreprise locale à l'origine de l'incident avait été chargée de réparer les dégâts. Mais un mois plus tard, la couleur du ruisseau inquiète toujours. Surtout, de nombreuses questions restent sans réponse.