2022 sera une année de concrétisation pour les intercommunales IDEA et Ipalle et leurs partenaires privés Suez et Vanheede. Dans le courant de ce premier trimestre, le nouveau centre de tri des P+MC Val’Up, situé au sein du parc d’activités économiques de Ghlin-Baudour Nord, sera totalement opérationnel. Le chantier de construction s’est poursuivi tout au long de l’année 2021 et l’heure est désormais aux dernières touches."

Les travaux de construction de l’usine et d’implémentation des équipements techniques sont presque terminés", confirme-t-on du côté de l’intercommunale IDEA. "Les premiers déchets sont arrivés en novembre 2021 et l’usine est actuellement en période de réglage pour atteindre ensuite ses pleines performances d’ici avril prochain."