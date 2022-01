Ils viennent de déposer leur pétition. Ils estiment que la situation est "grave et urgente".

Ce matin, le collectif Vigilance Pollution Santé Ghlin a déposé une pétition signée par quelque 119 personnes à la Ville de Mons pour s'opposer à l'agrandissement de Recotri et son projet de centrale à béton.

Le collège communal devra se prononcer sur la demande de permis dont l'enquête publique se termine jeudi. Or, du côté des riverains, on déplore ne pas être assez entendus. "Nous aurions voulu être reçus par le bourgmestre pour lui remettre, avec la pétition, le dossier très détaillé que nous avons monté et qui reprend toutes les anomalies constatées dans le chef de Recotri", explique le porte-parole du collectif. "Nous craignons que les autorités soient amenées à statuer à partir de renseignements qui ne sont pas corrects. Nous aurions donc voulu discuter des pièces en notre possession."