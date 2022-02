Traces de pollution, projet d'extension, nuisances avec les riverains… La ministre de l'Environnement a été interrogée sur l'entreprise montoise au parlement.

Le dossier Recotri s'est invité à la table du parlement wallon ce mardi. En commission, les députées Jacqueline Galant (MR) et Joëlle Kapompole (PS) ont en effet interrogé la ministre Ecolo de l'Environnement sur les projets d'expansion de l'entreprise ghlinoise et la découverte de pollution sur le site.

Les deux députées ont rappelé que dans le cadre de sa demande de permis pour construire une centrale à béton et un centre de traitement de terres excavées, Recotri avait commandé une étude de sol qui a révélé de la pollution aux huiles minérales, au chrome total et au chrome 6. "C'est donc une pollution assez grave. L'entreprise a-t-elle bien informé la Région wallonne et le SPW comme elle est tenue de le faire? Au vu des risques, quel suivi comptez-vous apporter?", a demandé Joëlle Kapompole. "J'avais déjà alerté sur les difficultés de cohabitation entre l'entreprise et les riverains", a rappelé Jacqueline Galant. "L'entreprise est-elle dangereuse pour les riverains? Que faire pour protéger l'environnement du site?"