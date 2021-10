Idéfix en ferait un drame, mais ce n'est pas dans un village gaulois que l'affaire se passe. De nombreux arbres sont abattus sur une parcelle à Ghlin, à proximité des anciennes tours Sorelobo. De quoi susciter l'interrogation des riverains.

Le propriétaire de cette parcelle a obtenu un permis pour faire place nette en vue de la revendre à Toit & Moi. On le sait, la société de logements sociaux prévoit d'ériger un nouveau quartier à l'entrée de Ghlin sur le site où étaient dressés les tours auparavant. Or, une partie appartient à Toit & Moi, une autre à la Ville de Mons et un dernier terrain à un propriétaire privé. Ce dernier a manifestement son souhait de vendre à Toit & Moi, mais aucune décision n'a encore été prise officiellement.

"Nous sommes en train de préparer un master plan pour ce futur quartier", explique Marc Darville, président de Toit & Moi