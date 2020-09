La situation est devenue intenable pour de nombreux habitants.

Une haie mal entretenue, des nuisances sonores, des conflits de servitude… Les problèmes de voisinage peuvent surgir à tout moment et la Ville de Mons propose gratuitement les services d'un médiateur pour remédier à ces petites querelles. Mais à Ghlin, les problèmes posés par un ménage ont transformé le quotidien de tout un quartier en véritable enfer. À tel point que des voisins ont préféré déménager en attendant qu'une solution soit apportée!

Des riverains ont sonné l'alerte auprès des autorités en juillet dernier. Il y a tout d'abord le bruit et les cris plusieurs heures par jour, quand ce n'est pas du tapage nocturne. Libre à chacun d'écouter de la musique dans son jardin, mais quand la musique va à fond et qu'on passe du rap au vocabulaire trop fleuri pour des oreilles chastes, les voisins n'osent plus laisser sortir leurs enfants. Il y a des problèmes d'insalubrité manifestes, la maison en question se dégradant au fil des années et accueillant beaucoup de monde pour sa taille modeste, même pendant la période de confinement. Les riverains parlent de squatteurs… Ils constatent en outre des va-et-vient incessants, certaines voitures roulant à tombeau ouvert, et suspectent des activités illicites.