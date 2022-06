Le projet fait tiquer l'opposition. La majorité se défend.

4 793 240 € pour la rénovation de voiries. C'est le montant du subside wallon dont bénéficiera la Ville de Mons dans le cadre de son Plan d'investissement communal voté lundi soir par le conseil communal. Celui-ci permettra de rénover plusieurs voiries, de remplacer l'égouttage, créer des trottoirs et pistes cyclables... Les interventions portent sur 18 rues et un projet de parking de délestage à Ghlin sur le site du Brico.

Parmi les voiries concernées, l'une a fait jaser dans l'opposition: la rue de la Quéwette, pour laquelle un budget de 30 000 € est prévu afin de créer une bande cyclable plus confortable et sécurisée. Or, "La Quéwette est fermée à la circulation depuis des années", rappelle Guillaume Soupart, conseiller communal Mons en Mieux. C’est donc curieux de vouloir y faire une piste cyclable alors qu’aucune voiture n’y circule. Qui plus est, à cause des terrains marécageux sur lesquels elle se situe, la route a énormément bougé. La moitié de l’itinéraire cyclable serait sous-eau les jours de pluie", s'étonne-t-il.