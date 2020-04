La boucherie ABC intégrera les commandes de Ligne Claire à ses livraisons.

Trois saucisses, une côte à l'os et un Largo Winch. Voilà à quoi pourraient ressembler les commandes à la boucherie ABC à Mons. Le commerce s'est en effet associé avec son voisin de la Grand-Rue, la librairie Ligne Claire, pour livrer en même temps que ses viandes, bandes dessinées et autres jeux de société.

"Voici un mois que les fans de Ligne Claire sont confinés chez eux. Ils ont lu et relu tout ce qu'ils avaient dans leur bibliothèque et fait dix fois le tour de leurs jeux de société. Ils sont en manque et ils nous manquent également", indique Michel Schelkens de Ligne Claire. "Ayant besoin de relancer la machine, ne sachant pas quand le confinement se terminera et à quel moment nous pourrons à nouveau les accueillir en magasin, nous avons cherché une solution bon marché pour que les produits arrivent directement chez eux tout en respectant le confinement."

Un partenariat s'est ainsi mis en place avec la boucherie ABC. Concrètement, tous les produits disponibles sur le site de librairie Ligne Claire peuvent être commandés dans tout le Grand Mons moyennant trois euros de frais de livraison.

"En cette période exceptionnelle et ne parlons pas que du C19, il faut faire preuve de créativité pour subsister. À l'heure où les centres-villes sont déjà désertés en temps normal et les commerces de moins en moins nombreux seule une solidarité forte entre commerçants pourra les aider à surmonter cette crise et celles à venir. Nous espérons que cette collaboration improbable donnera des idées à d'autres commerçants pour réinventer leur métier et les services qu'ils peuvent offrir à leur public", conclut Michel Schelkens.