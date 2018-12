Le gouverneur du Hainaut songe à prendre un arrêté de police.

Le mouvement des gilets semble avoir pris pour cible les postes-frontières des autoroutes. Des blocages ont déjà été organisés à plusieurs reprises sur l'E19/A7 à hauteur d'Hensies ou bien sur l'E42/A27 à Lamain. La répétition de ces barrages commence à sérieusement irriter les autorités et les forces de l'ordre qui peuvent difficilement agir en amont pour les en empêcher. "Nous n'avons pas les effectifs pour constater des délits d'entrave avant que des blocages soient mis en place", explique Tommy Leclercq, gouverneur du Hainaut. "Nous devons donc agir préventivement."

Et la seule manière de le faire serait, selon le gouverneur, via un arrêté de police. "J'envisage d'interdire les rassemblements de plus de cinq personnes dans la zone frontalière", annonce Tommy Leclercq. "Nous étudions le texte ainsi que la jurisprudence actuellement. Hormis des gilets jaunes, personne n'a de raison de se rassembler à plus de cinq personnes à ces endroits sur le bord de l'autoroute. Cela permettra donc d'éviter leur rassemblement car on ne peut pas continuer dans ces conditions."

Le gouverneur fait référence aux récents incidents constatés à la frontière. D'abord du côté de Lamain (Tournai) puis à Hensies. "Je n'ai pas de problème contre les gens qui manifestent pacifiquement mais quand il y a systématiquement des débordements, des véhicules incendiés et des infractions au code pénal, ce n'est plus tolérable."

Cet arrêté de police devrait donc être signé et mis en application dès ce vendredi soir ou ce week-end. En cas de non-respect de cet arrêté, des arrestations et sanctions administratives importantes seront décidées.