Le mouvement pourrait s'étaler sur plusieurs jours

Le mouvement des gilets jaunes se poursuit ! Si jusqu’ici, les citoyens se mobilisaient pour dénoncer la politique des différents gouvernements et défendre leur pouvoir d’achat, c’est devant le siège de l’entreprise Google, à Baudour, qu’ils se sont rassemblés dès 5 heures ce mercredi matin. À l’heure d’écrire ces lignes, ils sont une quarantaine sur place mais l’appel est lancé pour faire grossir les rangs et rester sur place jusqu'à vendredi soir.

« Sans le savoir, toutes les conversations informatiques et téléphoniques avec un smartphone et un PC sont enregistrées à des fins pas très honnêtes : ni plus ni moins que l’espionnage à grande échelle », peut-on lire dans la communication des GJ. « C’est pour cela qu’en ce moment, un chantier gigantesque est en construction pour enregistrer des milliards de données avec l’aval de l’Europe et de notre état. Nous allons vers un monde dictatorial où toute votre vie privée sera téléguidée par les données informatiques. »

Les gilets jaunes souhaitent également dénoncer la présence de travailleurs illégaux sur le chantier. « Ils ont réussi à sous-traiter en grande partie du travail à des firmes irlandaises et autres pays pour ne pas payer les taxes en Belgique. » Le rendez-vous est ainsi donné à la rue des Roseaux. « Tous les GJ européens sont appelés à manifester sur place durant trois jours. »

La zone de police boraine a été avertie de la présence de citoyens ce matin via Google. Une équipe a été envoyée sur place et des contacts ont été pris. L’objectif, tant pour la police que pour les autorités politiques locales, est d’éviter tous les éventuels débordements. Jusqu’ici, le climat semble plutôt serein.