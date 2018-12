Malgré l'arrêté pris par les autorités belges et françaises interdisant tout rassemblement de plus de cinq personnes à hauteur des postes-frontières en Hainaut, des manifestants français en gilet jaune ont filtré la circulation à la frontière entre la Belgique et la France à Honnelles, en direction de Bavay. Selon la presse locale, des actions ont également été menées samedi sur le site commercial des Grands Prés à Mons. Plusieurs barrages filtrants ont aussi été mis en place à Jemappes (Mons), sur le rond-point conduisant vers le site du complexe Imagix.

D'après la police fédérale, à la mi-journée, une quarantaine de manifestants en gilet jaune perturbaient la circulation au centre commercial des Grands Prés.

Le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq, devrait réunir les instances samedi en fin de journée, a indiqué la province de Hainaut.

M. Leclercq a pris un arrêté interdisant les rassemblements de plus de cinq personnes à hauteur des postes-frontières, a-t-on appris samedi. L'interdiction vise clairement les actions des manifestants en gilet jaune.

L'arrêté a été pris en concertation avec le préfet du Nord en France.