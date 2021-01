L'espace culturel tant souhaité par le collectif Tous-en-Scène commence à prendre forme à Givry. Pour rappel, il a investi la Halle aux Grains il y a trois ans. Des cours de danse, des événements et des spectacles y sont déjà organisés dans des espaces provisoires. Mais à terme, c'est bien une salle de spectacle qui doit voir le jour, forte de ses 300 places dans un espace modulable de 560 m2.

L'horizon est fixé au mois de septembre 2022. Et si les travaux n'ont pas encore débuté, Tous-en-Scène pense déjà au mobilier. Il faut dire qu'une belle occasion se présente, et le collectif ne voudrait pas la laisser passer. "L'association a l'opportunité d'acquérir des sièges ayant appartenu au Théâtre de la Monnaie", explique Nicolas Dupont. "Ceux-ci ont été utilisés entre 2015 et 2017, dans la salle provisoire installée sur le site de Tour & Taxis. C'est donc une seconde vie qui serait donnée à ses fauteuils, mis en vente par Meta-Morphosis, une organisation qui préserve la mémoire des lieux et la fierté des Hommes."

Mais avant de pouvoir rêver d'installer ses futurs spectateurs dans ces fauteuils chargés d'histoire, Tous-en-Scène doit trancher le nerf de la guerre. "Pour financer ces sièges, dont l'achat est imminent, nous faisons appel à la générosité de la population", poursuit Nicolas Dupont. "Nous avons lancé un crowdfunding et une boutique en ligne il y a quelques semaines. Nous avons déjà récolté près de 13 000€, mais il nous en faut 7 000 de plus pour acheter ces sièges. Nous avons donc besoin rapidement de nouveaux donateurs qui peuvent donner à partir de 10€ et recevoir des contreparties. Ou alors des acheteurs pour nos créations en jeans. Le financement participatif se fait en ligne via notre site Internet ou à l'accueil de la Halle aux Grains, le samedi de 9h30 à 13h00. La boutique Jean&co est également ouverte le samedi matin ou accessible via la page Facebook Jean&co."