Le projet gagnant sera mis en place en septembre dans la Halle aux Grains de Givry.

Pas toujours facile de réfléchir en étant sous-pression. Pourtant, les escapes games ont de plus en plus de succès dans la région. De nombreux thèmes sont mis en scène dans ces jeux de réflexion. Le collectif Tous-en-Scène lance d’ailleurs un jeu concours pour les adeptes les plus imaginatifs. En effet, ils sont invités à envoyer leur idée de thème et d’énigmes à l’ASBL qui se chargera d’aménager la Halle aux Grains de Givry conformément à la proposition sélectionnée.

Le concours est ouvert jusqu’au 3 mai. Après cela, les organisateurs procéderont à une première sélection avant de laisser le public voter sur www.halleauxgrains.be. Le jury prendra alors les cinq idées ayant reçu le plus de votes et choisira un vainqueur, lequel sera proclamé le 27 juin. Pour participer, il suffit d’envoyer un mail à info@ctes-mons.com ou une lettre à l’adresse suivante : rue du moulin, 64 à 7041 Givry. Le projet d’escape game gagnant sera mis en place pendant tout le mois de septembre et sera accessible à partir du 04 octobre.

Le collectif Tous-en-Scène, en plus de proposer des escapes games depuis 2019, est impliqué dans la récolte de fonds au profit de la recherche contre le cancer et la leucémie. Ses bénéfices sont intégralement reversés au Télévie. L’escape game actuel s’arrêtera le 30 août 2020, lors du Marathon des 36 heures de claquettes du Collectif Tous-en-Scène. "Après cela, on aura juste un mois pour mettre en place le nouveau jeu, dont les bénéfices seront reversés au Télévie 2021", explique Nicolas Dupont, secrétaire du collectif. "Pour les participants du concours, pas de somme d’argent à la clé mais la réalisation de leur projet et la possibilité d’animer trois sessions d’escape game pour leurs amis ou leur famille. Ils ont jusqu’au 3 mai pour rentrer leur projet".