Beaucoup de Montois auront remarqué l’importante présence policière dans le Grand Mons ce samedi soir. La zone de police de Mons/Quévy mène en effet d’importantes interventions actuellement avec une attention toute particulière portée sur Jemappes. Plusieurs phases sont en cours. L’une est axée sur des contrôles routiers alors que l’autre s’intéresse aux contrôles judiciaires.

Les équipes présentes sur le terrain sont nombreuses. Quatre équipes PUMA (équipe d'intervention et de proximité), un véhicule ANPR permettant l'identification des plaques d'immatriculation, deux chiens détecteurs de stupéfiant, deux membres des équipes cyclistes zonales ainsi qu’une équipe circulation et appui aérien de la police fédérale sont mobilisées. "L’hélicoptère de la police fédérale nous permet de détecter les véhicules souhaitant contourner les contrôles de police", annonce J.-H. Nicolay, Chef de Corps de la Police de Mons/Quévy. "Deux arrestations judiciaires ont déjà été réalisées pour des personnes activement recherchées pour de nombreux délits. Les opérations vont se poursuivre dans la soirée."

Cette opération prend place dans le cadre de la volonté de la Ville de Mons et de la zone de police de Mons/Quévy de renforcer la présence policière dans les communes du Grand Mons. "Cette opération de sécurisation est ciblée et répond à notre volonté de renforcer la présence policière dans le Grand Mons et d’ainsi répondre à une demande légitime de la population", confie Nicolas Martin, bourgmestre de Mons.

Les interventions vont se poursuivre dans le courant de la soirée. Rien n’échappera à la vigilance des forces de police présentes en nombre. D’autres actions ciblées, à d’autres endroits du Grand Mons, devraient prendre place dans le courant de l’année.