Ce lundi, Mons déroulait le tapis rouge au Guide Michelin, qui a investi le Théâtre royal pour sa cérémonie “Star Revelation 2022”. Au cours d’une cérémonie d’une heure et demie, Gwendall Poullennec, directeur international du Guide Michelin, et la présentatrice néerlandophone Simone Van Trier ont présenté les nouveaux restaurants étoilés intégrant la version Belux du célèbre Guide Rouge, désormais entièrement numérique.

Pour le bourgmestre Nicolas Martin, le fait que cette cérémonie se tienne à Mons est l’occasion de braquer les projecteurs sur sa ville et de mettre en avant ses atouts. ce qu’il n’a pas manqué de faire quand l’occasion lui fut donnée, et en néerlandais s’il vous plaît. Une langue avec laquelle l’infortuné Gwendall Poullennec n’a pas vraiment d’atomes crochus, comme on a pu s’en rendre compte au fur et à mesure qu’il écorchait les noms des lauréats flamands, à nouveau plus nombreux que les francophones.

Dans la région de Mons-Borinage, on n’a vu naître aucune étoile. Une seule nouvelle récompense a été décernée : un Bib Gourmand remis au restaurant Origines, situé dans la rue de la Coupe. Cette récompense est octroyée aux établissements offrant un bon rapport qualité prix, avec une entrée et un plat principal aux environs de 45 €.

Ce Bib Gourmand récompense une belle histoire, qui naît d’un événement tragique. Avant Origines, il y avait le restaurant gastronomique “La 5e saison”. Mais Pierre-Yves Gosse, le chef de l’établissement, décède brutalement en 2019. Sa femme, Céline Moustier, décide de continuer l’aventure de la restauration, épaulée par son fils, et démarre un nouveau concept : Origines.

Une cuisine bistronomique, de qualité, réalisée à partir de produits locaux, et abordable. Une cuisine qui rend également hommage à son mari disparu. La mayonnaise prend, le restaurant parvient à traverser la crise Covid et se construit une belle réputation à Mons. Ce Bib Gourmand vient récompenser les efforts et aura, on n’en doute pas, une saveur bien particulière pour Céline et ses proches.