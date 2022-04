Ses cinq heures d’entrainement quotidien portent définitivement leurs fruits. Après s’être imposée lors de la plus grande compétition internationale de gymnastique des Caraïbes, Alice Mahieu est devenue, ce week-end, championne de Floride aux barres asymétriques et au sol. La jeune montoise, expatriée aux États-Unis, a également terminé sur la troisième marche du podium à la poutre. Des résultats qui ne laissent aucune place au doute quant à son talent et à son avenir prometteur.

"Pour pouvoir participer au championnat, elle a dû accumuler un maximum de points sur l’ensemble de la saison. Seuls les meilleurs gymnastes ont donc pu y prendre part", explique Geoffrey Mahieu, son papa et par ailleurs coach mental reconnu par les USA pour ses compétences exceptionnelles. "Elle ne s’est pas entrainée plus qu’à l’accoutumée, c’était la continuité des beaux résultats engrangés ces derniers mois."