Le variant Omicron continue de faire des ravages dans la Province de Hainaut. A ce jour, 2 % de la population contracte le virus soit une incidence de 2 000 habitants sur 100 000 en deux semaines seulement. Pratiquement la moitié des personnes testées sont finalement positives contribuant à ce triste taux de contaminations.

Malgré tout, la situation au niveau des hospitalisations en soin intensif reste stable. "Les hospitalisations "classiques" sont néanmoins en hausse de 20 % lors de ces dernières 48 heures. La pression est donc importante pour les employés des hôpitaux dont l’absentéisme augmente également", annonce Tommy Leclercq, Gouverneur de la Province de Hainaut.

Les forces de police et les pompiers ne sont pas non plus épargnés et doivent faire face à une baisse significative de leurs effectifs. Dans un tel contexte, le respect des gestes barrières est plus que jamais indispensable afin d’endiguer la pandémie.

Pour rappel, entre le 15 et le 21 janvier, il y a eu en moyenne 271 patients admis à l'hôpital et positifs au Covid-19 en Belgique, soit une augmentation de 43% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2 851 personnes sont encore hospitalisées dont 364 patients traités en soins intensifs à en croire les chiffres de Sciensano. Entre le 12 et le 18 janvier, 35 975 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 49% par rapport à la semaine précédente.