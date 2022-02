La tempête Eunice qui a balayé la Belgique vendredi soir a provoqué de nombreux dégâts dans la région du Borinage et du Centre. Et la pression est grande sur les pompiers. La zone de secours Hainaut-Centre a comptabilisé 656 demandes d'intervention en moins de 12 heures.

Les hommes du feu n'ont pas arrêté durant la nuit. Et les équipes qui ont pris le relais ce matin croulent elles aussi sous les demandes. À La Louvière, on comptait encore une soixantaine de demandes d'intervention ce samedi matin. Principalement pour des arbres sur la route et des toitures arrachées.