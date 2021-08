Alors que la vaccination progresse, la Belgique se déconfine un peu plus. Le dernier CODECO a ainsi annoncé qu'il n'y aurait plus de restrictions pour les événements de moins de 200 personnes en intérieur. Une aubaine pour les traiteurs qui ont l'habitude de remplir les assiettes aux mariages et autres festivités du même genre.

"J'ai effectué un petit sondage auprès de quelques collègues ce lundi matin et ils sont débordés", explique Luc Marchal, président de la fédération horeca du Hainaut. "Ils avaient déjà une liste d'attente importante. Depuis que le CODECO a donné son feu vert vendredi, leur téléphone n'arrête pas de sonner. Ils sont même incapables d'accepter les Bruxellois qui ne savent pas où aller."

Longtemps bridé, ce secteur peut enfin reprendre du service. Mais il faut composer avec une demande d'autant plus importante que les reports se sont accumulés au fil du temps. Ce qui peut poser quelques difficultés… "Pour les petites structures avec du personnel fixe, ce n'est pas trop compliqué. Mais il y en a beaucoup d'autres qui travaillent avec du personnel en extra et ils craignent de manquer de bras", poursuit Luc Marchal. "Pour le week-end du 4 septembre, tout le monde est full et cherche du personnel tous azimuts."

D'autres mesures sont également bien accueillies par le président de la fédération horeca du Hainaut, comme la fin de la limitation des places à tables, celle de la distance entre les tables ou encore la restriction sur les heures de fermeture. "Notre fédération attendait des assouplissements et il faut reconnaître que pour une fois, nous avons été agréablement surpris que les autorités aillent aussi loin. La fin des restrictions va permettre aux restaurateurs de travailler pleinement en pouvant accueillir notamment les repas de famille qui ont manqué. Pour les cafés et les tavernes, l'assouplissement des heures de fermeture est également une bonne chose. Certains réalisent encore des chiffres importants tard le soir. Les acteurs du secteur sont en outre soulagés de ne plus devoir jouer les gendarmes."

Comme disait le regretté Jean-Yves Lafesse, pourvu que ça dure. Luc Marchal espère que le secteur horeca ne connaîtra pas un retour en arrière. "C'est la grande crainte évidemment. On va déjà voir comment ça se passe en hiver pour le contrôle de l'air. Ce sera plus difficile pour aérer, il faudra peut-être limiter le nombre de places ou engager des frais pour installer un appareil qui permet de filtrer l'air. Espérons qu'il n'y ait pas un variant qui fasse des siennes d'ici là et que la vaccination progresse encore", conclut le Montois.