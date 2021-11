John Beugnies s'en est inquiété en commission parlementaire. Mais c'est visiblement loin d'être simple…

Le financement des zones de secours continue d'alimenter le débat. C'était encore le cas ce mardi après-midi en commission du parlement wallon. Le député John Beugnies a souligné la grande disparité qui pouvait régner d'une zone à l'autre.

"Dans certaines zones comme celle d'Hainaut Est, les ambulanciers doivent maintenant payer le balisage. C'est encore plus cher dans d'autres zones, alors que c'est gratuit ailleurs. De plus, la caserne de Fleurus va fermer ses portes alors que dans la zone Hainaut-Centre, on investit plus de 50 millions pour de nouvelles infrastructures et du matériel. Il y a de sérieux problèmes de cohérence dont apparemment, le gouvernement wallon ne prend pas la mesure", déplore John Beugnies. "Cela pose question sur la logique du financement des subventions qui sont accordées aux différentes zones de secours. Il y a un manque de prise en compte de leurs besoins, alors que c'est un service d'intérêt public."

La logique du financement des zones de secours, elle est particulièrement questionnée depuis la réforme décidée par le gouvernement wallon en début de mandature. Progressivement, les provinces reprennent à leur charge la dotation communale. Le tout est gravé dans le marbre d'une circulaire du 3 septembre 2019. Mais voilà le texte attaqué au Conseil d'État par la Province de Namur. "Un coup de tonnerre" selon le député Christophe Bastin (CDH) qui se demande si le texte de la circulaire est assez solide et s'il ne faudrait pas plutôt passer par un décret.