Les dernières annonces du monde politique ne sont pas de nature à réjouir le secteur horeca. Au fédéral, on confirme la fin de la réduction de la TVA à 6% dès le mois d'octobre. En Région, on prévoit d'étendre le covid safe ticket aux cafés et restaurants.

Dans le Hainaut, la reprise du secteur horeca a été plutôt bonne. De là à envisager un retour de la TVA à 21% sur les boissons et à 6% pour la nourriture… "L'échéance du 30 septembre avait été annoncée, ce n'est donc pas une surprise. Pour ceux qui ont pu en profiter, cette aide a été utile pour redémarrer. Elle a permis de faire face à des échéances de paiement ou encore de reprendre du personnel", témoigne Luc Marchal, président de la fédération horeca Hainaut. "Mais le secteur horeca est vaste, et tout le monde n'a pas pu vraiment profiter de cette réduction. C'est le cas des traiteurs pour les grands événements qui viennent de reprendre. C'est encore pire pour le monde de la nuit qui reprend en même temps que la fin de la réduction."

Le Hainaut étant une région frontalière, il a pu bénéficier des visiteurs français qui fuyaient le pass sanitaire dans les cafés et les restaurants. L'extension du covid safe ticket au secteur horeca en Wallonie pourrait changer la donne, sans toutefois avoir des conséquences titanesques. "D'après les contacts que j'ai dans la région de Mons et des Hauts Pays, il y a eu une augmentation des clients français. Mais ce n'était pas non plus un raz-de-marée", relativise Luc Marchal.

Pour le président de la fédération hainuyère, le problème de cette extension est ailleurs. "Soyons clairs, si la situation sanitaire l'exige, il est tout à fait normal d'adopter ce covid safe ticket dans l'horeca. Surtout si ça nous permet d'éviter un nouveau lockdown. Mais il faudrait que les contrôles soient effectués par un organisme extérieur. Dans les restaurants et les cafés, il y a un va-et-vient perpétuel de clients. Pour contrôler les covid safe tickets, il faudrait placer un membre du personnel en permanence à l'entrée de l'établissement. Ca va être compliqué."

La mise en place du covid safe ticket dans l'horeca pourrait appeler à plus de main-d'œuvre. C'est en contradiction avec la réduction de la TVA. Manque de cohérence entre les niveaux de pouvoir? "La réduction de la TVA a eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires. La situation d'un établissement n'est pas l'autre. Mais j'espère que ceux qui ont pu engager du personnel grâce à cette aide ne devront pas y renoncer. Pour le moment, on ne sait pas trop comment agir. Il ne faudrait pas que la Région qui décide du covid safe ticket nous renvoie au fédéral pour les aides qui permettront de mettre en place cette mesure. Il faut de la cohésion. Aujourd'hui, on voit des entreprises dans le secteur qui ont l'air de bien fonctionner. Mais il ne faut pas oublier que l'année et demie qu'on vient de passer a mis tout le monde dans un équilibre précaire. Les gens vont craquer si les décisions sont incomplètes."