C'est le deuxième exercice du genre pour la Province du Hainaut. Comme chaque année, elle dresse un bilan des indicateurs socio-économiques sur son territoire. Mais il s'accompagne désormais d'un bilan de la crise covid.

Les statistiques toutes fraîches de 2021 dans les mains, on constate tout d'abord que la surmortalité enregistrée en 2020 (+17,9%) a pu être mieux maitrisée en 2021 (+2,5%). La tendance s'explique principalement par la campagne de vaccination. Mais aussi par un effet moisson: bon nombre de personnes plus fragiles sont décédées en 2020 alors qu'elles auraient logiquement poussé leur dernier soupir des mois voire des années plus tard.

Pour ceux qui pensent encore que la pandémie de covid-19 relève du mythe, on précisera qu'au cours des 20 dernières années, le Hainaut avait toujours connu une évolution positive. La tendance s'est inversée en 2020 avec la surmortalité, mais aussi d'une diminution du solde migratoire. De plus, le nombre de naissances est également en baisse. Les démographes s'attendent d'ailleurs à un baby-crash avec le report ou l'annulation des projets de naissance de certains couples en 2020 en raison du contexte de la crise.

Dans les hôpitaux hainuyers, comme ailleurs, la vague Omicron se fait sentir, différemment des précédentes. Les deux premières avaient été caractérisées par des niveaux d'hospitalisations très élevés et une saturation des soins intensifs. Lors de la troisième vague, le niveau était un peu plus faible, mais inscrit dans la durée. La quatrième a surtout été marquée par l'épuisement du personnel, la saturation du système hospitalier étant plus rapidement atteinte. Avec la cinquième vague, celle d'Omicron, on observe une accélération rapide des admissions en chambre ordinaire avec une faible occupation en soins intensifs. La difficulté principale, dans les hôpitaux comme partout ailleurs, c'est le taux d'absentéisme provoqué par le variant beaucoup plus contagieux.

La pandémie a aussi des répercussions sur l'emploi et l'économie dans le Hainaut. Mais après le constat amer de l'an dernier, les éclaircies sont davantage présentes dans ce deuxième bilan covid de la Province. Ainisi, sur le plan de l’emploi, après avoir connu une baisse en 2020, les emplois salariés ont retrouvé leur niveau d’avant la crise en juin 2021. Le recours au chômage temporaire pour force majeure reste encore très important avec une moyenne de 37.485 chômeurs temporaires par mois en 2021. Quant au raux de chômage, après avoir baissé durant plusieurs années, il était repassé de 12;6% (juin 2019) à 13,8% (juin 2020). En 2021, la proportion a retrouvé son niveau de 2016 avec 12,5%, profitant de la reprise économique.

Sur le plan de l’économie, grâce au moratoire instauré par le gouvernement jusqu’au 31 janvier 2021 et poursuivi de manière tacite jusqu’à présent, le nombre de faillites a diminué de manière artificielle en 2020 et 2021 par rapport à son niveau d’avant crise.

La forte relance économique observée à travers la courbe de conjoncture a globalement permis aux entreprises de retrouver leur niveau de chiffre d’affaire d’avant la crise. Toutefois, la situation reste très disparate en fonction du secteur d’activité. Ainsi, les agences de voyage, l’horeca ou encore les activités sportives, récréatives et de loisirs pâtissent toujours d’une forte baisse en comparaison à la situation d’avant la crise.