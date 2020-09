Entre la Province du Hainaut et la fondation d'utilité publique, on s'aime sans trop compter visiblement.

Nous vous faisions part hier des interrogations d’Ecolo sur le subside octroyé par la Province du Hainaut à la Fondation Cornez pour le rachat du bâtiment de Toit&Moi. La question a été soulevée au conseil provincial et le président du collège, Serge Hustache, a expliqué que cette subvention de 1,4 million d’euros n’avait rien aucun lien avec le bâtiment de Toit&Moi.

Dans sa réponse au conseiller Ecolo Philippe Lesne, le président du collège provincial a ainsi expliqué que la subvention avait été versée pour permettre à la Fondation le remboursement anticipé des emprunts contractés pour l’achat de la Maison de la Réunion et les travaux rénovation. "Nous avons reçu une demande de la Fondation Cornez l’an dernier pour alléger sa trésorerie et la subvention a été votée à la majorité", nous précise Serge Hustache. "La Fondation Cornez vise à travers son club de la Réunion à développer les relations business to business entre les entrepreneurs du Hainaut. Est-ce le rôle de la Province d’accorder une subvention à une Fondation qui ne manquerait pas de liquidités, comme l’affirme Philippe Lesne ? C’est une autre question, mais ni lui ni moi ne connaissons l’état de trésorerie de la fondation."