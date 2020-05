La CSC en tire des leçons: moins de pression entraîne plus d'efficacité.

Lorsque la pandémie de coronavirus s'est abattue sur la Belgique, entraînant des mesures de confinement et l'arrêt de nombreuses activités, le gouvernement a classé BPost dans les services essentiels. Mais comme le souligne la CSC Transcom, dans le Hainaut, il a fallu un temps d'adaptation.

"Au début, les informations faites sur le nombre de cas, le nombre de décès et les incertitudes quant aux vecteurs de transmission inquiétaient. Personne n’était préparé au confinement ni aux mesures de distanciation sociale", indique Luc Vanhaverbeke, responsable régional de la CSC Transcom Hainaut. "C’est la peur au ventre que les postiers effectuaient leur travail quotidien."

Si du gel hydroalcoolique a rapidement été distribué aux agents, il a fallu attendre pour que d'autres protections arrivent et que les services soient réorganisés afin de garantir les mesures de distanciation sociale. Dans un premier temps, indique la CSC, de nombreux agents se sont retrouvés sous certificat, ce qui engendrait une peur presque panique chez les collègues. Progressivement, les services ont trouvé leur rythme et adopté les nouvelles méthodes de travail. Le courrier a diminué, tandis que le nombre de colis augmentait fortement. Surtout, souligne la CSC, la consigne était de ne pas se mettre la pression. Et cette nouvelle méthode de travail semble avoir porté ses fruits.

"Nos postiers ont découvert un système sans pression. Le travail doit être effectué, selon les possibilités, avec le personnel disponible. Plus de contrôles médicaux, plus d’entretien d’absentéisme, pas de pression lors de travail supplémentaire… Ils y ont gouté et ont apprécié !", poursuit Luc Vanhaverbeke. " Chez BPost, la lutte contre l’absentéisme et tous les moyens qui l’accompagnent sont déclarés indispensables par la direction. On aurait pu croire qu’en les supprimant, l’absentéisme aurait bondi. C'est le contraire qui s’est produit. L’absentéisme est en baisse et on arrive dans le Hainaut à des chiffres impressionnants de présentéisme au travail. Les absences ont diminué de 35 % par rapport à l’avant-coronavirus."

Pour le syndicat, il y a des leçons à tirer de cette crise. "Les volumes actuels de colis, le retour à la normale du courrier, des pubs, des toutes-boîtes, le retour prochain des objectifs de vente chez BPost banque… Tout cela ne pourra pas être avalé avec un retour de la pression sur le personnel et des entretiens d'absentéisme. Il faut des changements."

Pour la CSC Transcom, la preuve est faite que le bien-être du personnel est gage d'efficacité. "Tout le personnel de BPost a assuré… sans pression", conclut Luc Vanhaverbeke.