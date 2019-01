La CSC Police regrette de ne pas avoir entendu malgré plusieurs mises en garde

C’est une situation que la CSC Police jugeait prévisible qui est dénoncée aujourd’hui par le syndicat. Depuis plusieurs mois, ce dernier mettait en garde l’autorité suite à l’annonce de la mise en pension du médecin du travail de la province de Hainaut. Jusqu’ici, aucun candidat ne s’est présenté pour occuper le poste.

« L’impact de cette absence de médecine du travail est majeur dans la mesure où chaque année, tous les membres de la police opérationnelle sont soumis à une visite médicale. Ce n’est qu’à l’issue de celle-ci qu’ils sont jugés aptes au service et au port d’arme. Aujourd’hui, un policier dont la date de visite serait dépassée n’est, en théorie, plus apte à travailler », explique Raoul Moulin, secrétaire permanent CSC Police.

Le syndicaliste poursuit : « On peut imaginer dans quelle situation difficile un policier se retrouverait s’il faisait usage de son arme lors d’une intervention… C’est un problème majeur. Nous avions averti l’autorité, nous l’avions mise en garde quant à la possibilité de ce scénario. Mais nous n’avons pas été entendus et avons été mis devant le fait accompli. » D’autant plus que peu de solutions semblent envisageables.

« À court terme, la meilleure des solutions réside en la possibilité pour les policiers concernés d’aller passer leur visite dans d’autres provinces, notamment Bruxelles. Mais ce ne sera pas tenable. À long terme, il est fort à parier que l’autorité sera contrainte de faire appel à une firme extérieure puisqu’aucun candidat ne s’est présenté pour remplacer le médecin retraité. Il faudrait peut-être aussi retravailler sur l’attractivité de cette fonction au sein de la police fédérale… »

La situation a été dénoncée au Comité supérieur de concertation. Le sujet devrait à nouveau être abordé mercredi lors d’une nouvelle réunion. « L’autorité devra se positionner et trancher sur une solution. Mais selon nous, pour l’instant, la sous-traitance reste la seule possibilité. » Nous avons sollicité une réaction officielle de la police fédérale quant à cette problématique. La communication devrait intervenir dans le courant de cette après-midi.