Il n'y aura pas de retour à l'école pour les élèves de 1re et 2e cette année.

Dans l'enseignement provincial du Hainaut, les terminales devaient rentrer ce lundi 18. Mais le collège réuni ce vendredi a décidé de décaler d'un jour cette rentrée des classes.

C'est avant tout des raisons logistiques que le collège a pris cette décision. "Il y a eu un retard dans la livraison des masques en tissu que devait fournir la Fédération Wallonie-Bruxelles", explique le député provincial Pascal Lafosse, en charge de l'enseignement. "Une solution a été trouvée pour fournir des masques chirurgicaux en attendant. Mais le temps de les réceptionner dimanche et d'assurer la distribution, nous avons jugé préférable de reporter la rentrée des classes au mardi 19."

Les écoles pourront ainsi consacrer le lundi 18 mai aux derniers détails logistiques. Une journée utile, d'autant plus que certaines écoles ont bien reçu du gel hydroalcoolique, mais dans de gros bidons de 5 litres. Elles doivent donc trouver des récipients avec poussoir et procéder au transvasement.

Mardi, 2.200 élèves de 6e et de 7e sont attendus dans les écoles provinciales. "Les directions ont contacté les parents d'élèves. 74% des 3.000 élèves habituellement présents ont indiqué qu'ils reviendraient mardi. Ça peut varier d'une école à l'autre. Dans certains établissements, ils sont 54%, dans d'autres ils sont 100%", poursuit Pascal Lafosse. "Il faut souligner le travail qui a été réalisé par les directions et les enseignants durant le confinement. Si les contacts physiques n'étaient pas possibles, ils se sont investis pour maintenir un enseignement de qualité à distance."

Le 25 mai, les 1re et 2e années auraient dû eux aussi reprendre le chemin de l'école. Mais pour les élèves de l'enseignement provincial en Hainaut, ce retour est programmé pour septembre. "Le collège provincial a toujours mis en avant la santé et le principe de précaution. Une rentrée progressive est possible à présent pour les terminales. Mais d'un point de vue logistique, il serait trop difficile d'accueillir les 1re et 2e années dans de bonnes conditions. Ces élèves sont déjà beaucoup plus nombreux. Or, pour assurer les distances nécessaires en terminales, certains établissements ont déjà dû subdiviser les classes en 20. L'utilisation des sanitaires s'avèrerait également problématique, alors qu'un évier et un w.c. sur deux sont condamnés. Sans nier l'importance de rétablir des liens sociaux, décaler cette rentrée à septembre ne devrait pas poser de problèmes sur le plan pédagogique."

Notons enfin que la situation reste minutieusement suivie dans chaque établissement. Si une école devait rencontrer un problème pour accueillir ses terminales le 19 mai comme prévu, la rentrée pourrait être décalée d'un jour ou deux. "La santé avant tout, il faut que tout se passe dans les meilleures conditions. Mais du côté des directions, il nous revient que tout sera prêt pour accueillir les élèves le 19", conclut Pascal Lafosse.