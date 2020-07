Plusieurs nouvelles sections s'ouvriront en septembre prochain.

L’année scolaire officiellement terminée, l’heure est à réflexion pour certains jeunes qui s’apprêtent à faire leur rentrée dans un nouvel établissement ou à se réorienter. Du côté de la Province de Hainaut, on a décidé de placer l’année scolaire 2020-2021 sous le signe de la nouveauté en ouvrant de nouvelles sections. Objectif, coller toujours plus aux réalités et demandes du marché de l’emploi.