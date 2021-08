En 2019, la société EDF-Luminus a entamé les démarches pour implanter un parc éolien au lieu-dit Les Montagnes, entre la chaussée de Beaumont à Harmignies et la chaussée du Roi Baudouin à Saint-Symphorien. Le projet prévoit, dans un premier temps, l'implantation de 4 éoliennes de 180 mètres de haut d’une capacité maximale 4,2 MW chacune, capables de produire ensemble 36 000 000 kWh par an.

Le plan a connu un coup d'arrêt, le promoteur ayant essuyé un refus au début de cette année. Mais Luminus a choisi d'aller en recours contre la décision de la Région wallonne. Dans ce cadre, un complément d'enquête publique a été déposé, lançant une nouvelle procédure de consultation du public.

Ce complément d'enquête publique portera sur la localisation du projet et du site classé de la carrière de Spiennes, l’environnement sonore et les vibrations, l’ombre portée et l’effet d’ombre mouvante, le paysage et le patrimoine. Il doit répondre aux remarques et inquiétudes soulevée notamment par le collège communal de Mons qui a émis un avis négatif, pointant l'impact sur la faune et la flore relevé lors de l'étude d'incidence, l'impact visuel et le potentiel effet d'encerclement tenant compte des parcs existants à Quévy et Estinnes. L'impact visuel sur le cimetière militaire de Saint-Symphorien avait également été pointé par le conseiller communal cdH Yves André.

Dès le 2 septembre et jusqu'au 4 octobre, le document sera consultable dans les administrations communales jugées impactées par le projet: Mons, Binche, Estinnes et La Louvière. A Quévy, l'enquête publique a démarré le 3 aout et se clôturera le 14 septembre.



Par ailleurs, Luminus convie les personnes intéressées à une "séance d’information didactique" pour présenter les compléments de résultats de l’étude d’incidences. Celle-ci aura lieu le lundi 13 septembre 2021 en la salle CALVA d’Harmignies. Les inscriptions sont obligatoires via l’adresse stephanie.fouarge@luminus.be au plus tard le vendredi 10 septembre 2021. Afin d'éviter de grands rassemblements, la présentation se fera à quatre reprises, à 17 h, 18 h, 19 h et 20 h. Il est nécessaire de préciser son créneau lors de l'inscription.