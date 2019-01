C’est ce que l’on appelle un superbe coup de filet dans le jargon policier. Ce mercredi matin, le service d’Enquête et de Recherche (SER) de la zone de police des Hauts Pays a procédé à une vaste opération, laquelle a démantelé et mis fin à un important trafic de cocaïne. Au total, ce sont quelque 14 perquisitions qui ont été menées simultanément ce mercredi matin sur Hensies, Thulin, Dour, Elouges, Wihéries, et Boussu. Des perquisitions qui se sont révélées positives, puisqu’au terme de celles-ci, onze personnes ont été interpellées et inculpées.

Parmi ces onze personnes , 8 ont été placées sous mandat d’arrêt, une personne a pu bénéficier d’une libération sous conditions. Les deux derniers protagonistes inculpés ont quant à eux été relaxés par la juge d’instruction.

Si les saisies en stupéfiants ne sont pas mirobolantes (plusieurs centaines de grammes de cannabis sous diverses formes), c’est un véritable trafic de cocaïne qui a été démantelé. Selon nos informations, l’enquête, qui a débuté il y a 8 mois, ciblait au départ trois dealers. Très rapidement et grâce à un travail minutieux, c’est un véritable réseau qui a été découvert par les enquêteurs.

De nombreuses armes (un pistolet, un révolver et 11 armes d’épaule), trois véhicules, des dizaines de GSM ainsi que le matériel complet permettant la vente de stupéfiants (balances de précisions, pacsons vides,…) ont également été saisis lors de cette importante opération de police qui aura bénéficié de nombreux renforts.

Ce sont en effet plusieurs dizaines de policiers qui auront été mobilisés ce mercredi matin dès potron-minet. L’opération aura nécessité la collaboration de différents services, et notamment l’appui des zones de police de Bernissart-Peruwelz et Mons-Quévy, de la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai, de trois maîtres-chiens de la police fédérale ainsi que des autres services de la police des Hauts Pays.