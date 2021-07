Un manque d’encadrement serait-il la cause des récents événements survenus au sein de la Clairière Enchantée, un établissement situé à Havré ? C’est en tout cas ce que dénoncent plusieurs parents, et notamment ceux de Lenny, 4 ans. Le petit garçon s’était fracturé le bras après avoir lourdement chuté d’un arbre auquel il avait grimpé, visiblement en l’absence de toute surveillance alors qu’il était en stage.

Les parents avaient pris la parole, sur les réseaux sociaux et dans nos colonnes, afin de dénoncer les faits et remettre en cause le professionnalisme de la direction. Photos et vidéos à l’appui, ils avaient également partagé l’état des lieux de la structure d’accueil. Un autre témoignage, plus inquiétant encore, faisait état de possibles attouchements entre enfants, de manière répétée et de manière très préoccupante.