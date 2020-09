Elle a été construite au 14e siècle, et c'est l'un des plus anciens édifices religieux de Mons. Pourtant, la chapelle de Saint-Antoine en Barbefosse à Havré fait grise mine. Depuis plus de vingt ans, plus aucun pèlerin ne s'y rend et le bâtiment est laissé à l'abandon.

Laissé à l'abandon, certes, mais pas totalement oublié non plus. Une asbl a en effet été mise sur pied pour tenter de sauver la chapelle et ce lundi, le collège communal a annoncé qu'il allait accorder un subside exceptionnel pour le sauvetage de l'édifice. Un montant de 15.000 euros a ainsi été débloqué pour procéder rapidement à la mise hors eau de la toiture. Une intervention urgente pour écarter le risque d’effondrement imminent qui pèse sur la charpente. La Fabrique d'église Saint-Martin prendra ensuite le relais pour restaurer cette chapelle qui se trouve dans un état de vétusté avancé.

"La chapelle est un trésor patrimonial que nous tenions absolument à sauver et il était impératif d’agir rapidement, dans l’attente de subsides wallons qui seront sollicités auprès de l’administration wallonne du patrimoine", explique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons. "L’asbl gestionnaire du site a établi un devis pour les travaux qui permettraient de mettre la toiture hors eau avant cet hiver et ils se sont tournés vers le Collège pour demander une aide financière exceptionnelle que nous avons acceptée."

Mélanie Ouali, Echevine en charge des fabriques d’Eglise ajoute : "En tant que propriétaire du bâtiment, c’est la Fabrique d’Eglise qui sera en charge de faire le suivi des travaux. Cette aide immédiate était nécessaire pour envisager sereinement l’avenir du site et procéder à sa restauration complète qui sera financée par l’asbl via une opération de crowdfunding, des demandes de subsides wallons et des opérations de mécénat. Avec le bourgmestre Nicolas Martin et le Collège, nous accordons une grande importance à la conservation de notre héritage patrimonial et sommes heureux de pouvoir y contribuer comme c’est le cas aujourd’hui avec la Chapelle de Saint-Antoine."

La Chapelle de Saint-Antoine en Barbefosse fut construite entre 1389 et 1409 par les chevaliers de l’Ordre de Saint-Antoine en Barbefosse. Il s’agit non seulement d’un des plus anciens bâtiments religieux de la ville, mais il occupe également une place importante dans la tradition montoise. En effet, cette Chapelle constituait un important lieu de pèlerinage, notamment au moment des épisodes de peste qui ont frappé la région au Moyen Âge. Par ailleurs, l’édifice abrite une statue en pierre de Saint-Antoine classée "trésor de la Fédération Wallonie Bruxelles".