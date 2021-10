Herman De Croo sera de retour au collège Saint-Stanislas ce samedi 9 octobre pour fêter les 65 ans de sa sortie. L’ancien ministre d’Etat, aujourd’hui âgé de 84 ans, a accepté l’invitation de l’association royale des anciens élèves du collège. Pour l’occasion, il présidera une conférence sur le thème : "les questions qu’il faut oser se poser". A l’issue de celle-ci, il recevra le titre de "membre d’honneur" de l’association des anciens du collège.

Ministre d’Etat, président de la Chambre, de nombreuses fois ministre, parlementaire depuis plus d’un demi-siècle, bourgmestre, président de parti, etc, Herman De Croo a tout fait en politique. A 84 ans, le père de l’actuel Premier Ministre reste hyperactif et il a gardé sa verve. "Dans ses interventions, l’homme, qui s’exprime dans un français parfait, aime à rappeler qu’il a fait ses humanités à Mons chez les Jésuites du collège Saint-Stanislas", informe l'association royale des anciens élèves du collège Saint-Stanislas. "Il y a terminé sa Rhéto en 1956."

Ce n’est pas la première fois qu’Herman De Croo fait son retour dans son ancien collège. "Il était déjà conférencier à Saint-Stanislas lors des 50 ans de sa sortie, en 2006", poursuit l'association royale des anciens élèves du collège Saint-Stanislas. "Herman De Croo reviendra désormais dans son collège, ce samedi, pour fêter les 65 ans de sa sortie. Il a accepté notre invitation d’occuper à nouveau la tribune. Pour sa conférence, il a choisi le thème : "les questions qu’il faut oser se poser "".

A l’issue de sa conférence, Herman De Croo se verra recevoir un titre honorifique. "A l’occasion du 65e anniversaire de sa sortie de Saint-Stanislas, il sera reçu à l’issue de sa conférence comme "membre d’honneur" de l’association des anciens du collège", conclut l’association royale des anciens élèves du collège Saint-Stanislas.

La conférence sera accessible gratuitement au public. Elle prendra place ce samedi à 15h dans la chapelle du collège Saint-Stanislas, située à la rue des Dominicains à Mons.