La boutique ouvrira ses portes sur la place du marché aux herbes le 22 mai prochain.

Jamais Sara Barcellona n’aurait cru que son projet prendrait pareille ampleur. Dans très exactement neuf jours, cette dernière ouvrira les portes d’Hill’s Donuts. Installée sur la place du Marché aux Herbes, la boutique fait la part belle aux donuts bien sûr mais pas seulement ! Macarons, cuberdons, tartelettes, glaces italiennes, beignets ou encore smoothies sont au menu.

Autant écrire que les amateurs de douceurs seront nombreux à se déplacer le 22 mai prochain. "Je suis vraiment impressionnée par l’ampleur que ça prend, c’est de la folie", confie la jeune femme, également gérante de la sandwicherie Croc’Doudou. "J’ai d’ailleurs été convoquée par la police pour discuter des mesures à prendre car elle craint les rassemblements."

Une crainte probablement légitime car sur les réseaux sociaux, l’attente est de taille et l’impatience grandit de jour en jour. "J’ai prévu 60 barrières et des sens de circulation, des hommes-donuts pour faire respecter les distances de sécurité, du gel hydroalcoolique, … Mon but n’est pas de créer des attroupements mais on sait que les Montois avaient besoin de ce genre de chose."