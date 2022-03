Elle a fait part à la Région wallonne de sa volonté de développer son centre des métiers hippiques.

Nous vous l'annoncions il y a deux semaines: la Wallonie ne considère plus comme prioritaire la vente de l'Hippodrome de Wallonie, situé sur le site du Bois Brûlé à Ghlin. En décembre 2020, le gouvernement wallon annonçait sa volonté de revendre ses participations dans une série d'infrastructures, dont l'hippodrome dont elle est actionnaire à 75, 5%. Mais un rapport de la Sogepa plus tard, on ne parlerait plus de vente, mais plutôt d'optimaliser le développement de l'hippodrome.

Ce cadre revu, les autres actionnaires du site ont été sollicités à donner leur avis, dont la Province de Hainaut. Celle-ci ne détient qu'1% des parts, mais elle est une des occupantes principales du site au travers de son Centre Provincial des Métiers du Cheval dont les activités ne cessent de se diversifier. La volonté de l'actionnaire principal de se désengager avait jeté un froid sur les projets de développement de la Province. Mais le rapport qui lui a été soumis va permettre de ressortir des dossiers du frigo.