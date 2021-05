Alerte au vol de remorque sur la commune de Honnelles. Un habitant a constaté ce week-end qu’un individu lui avait dérobé sa remorque. Prévenue, la police des Hauts-Pays demande aux propriétaires d’une remorque d’être vigilants.

Cette dernière a même donné quelques conseils utiles pour limites les risques de vol, ou faciliter les recherches des services de police lorsqu’un vol a été commis. "Entreposez si possible votre remorque dans un garage ou abri fermé à clé", écrit la police des Hauts-Pays. "Si elle doit rester à l’extérieur: évitez qu'elle ne soit visible de la voie publique et bloquez-la entre un mur et d’autres éléments afin d’empêcher son attelage."

Un système de serrure pour timon, ou un sabot antivol sont recommandés pour éviter un vol. Enlever une roue et la roue de secours peut également être utile. "Faites graver le numéro du châssis ou votre numéro de registre national sur le timon. Et prenez des photos détaillées de votre remorque."

Dans le cas où malheureusement cela n’a pas suffi, la zone de police ajoute que le signalement à un commissariat de proximité est essentiel. Avec un maximum d’informations comme les documents officiels, les photos, les systèmes de protection utilisés, le travail des policiers peut permettre de retrouver rapidement le coupable, et/ou la remorque. Prudence donc aux propriétaires d’une remorque !