Alors que la cinquième vague de coronavirus est entrée dans une sa phase descendante, l'heure est aux assouplissements. Les hôpitaux n'échappent pas à la règle, ils sont de plus en plus nombreux à lâcher du lest sur les restrictions qui avaient été prises en matière de visites.

C'est le cas au CHR Mons-Hainaut, Saint-Joseph pour les intimes. Dès ce lundi 21 février, les proches pourront à nouveau venir faire coucou aux patients hospitalisés. Ce n'était plus possible depuis la fin du mois de novembre. Quelques conditions s'imposent toutefois. "Nous sommes en train de finaliser les modalités pour la réouverture des visites à partir du 21 février sur tous les sites du groupe Jolimont", explique Jérémie Mathieu, chargé de communication du CHR Mons-Hainaut. "Les visites seront possibles trois jours par semaine sur présentation du CST. Théoriquement, il y a aura un seul visiteur par patient et ce sera toujours le même. La visite pourra durer une heure maximum."

L'assouplissement va certainement apporter du soleil dans plus d'une chambre de l'hôpital. "Les visites étaient supprimées depuis un bon mois, c'était long pour les patients et les proches", poursuit Jérémie Mathieu. "Sur nos différents sites, nous avions pris des mesures pour maintenir un contact par téléphone, par vidéo ou même pour le dépôt de colis de linge. Mais il est clair que ça ne remplace pas une réelle visite. Nous sommes donc heureux de pouvoir répondre aux nombreuses familles qui étaient en demande."

Si des changements s'amorcent dans beaucoup d'hôpitaux, au CHU Ambroise-Paré en revanche, rien ne bouge. Et pour cause, cet établissement n'avait pas supprimé les visites sous l'effet de la cinquième vague. "A la différence des autres hôpitaux, les visites n'avaient pas été interdites. Mais les conditions sont plus strictes depuis cet automne. Il faut présenter le CST. Une seule personne peut venir et ça doit être toujours la même. Par ailleurs, les visites ne peuvent se faire qu'entre 17 et 19h", indique France Brohée, porte-parole du CHU Ambroise-Paré. "Avec ces mesures, nous avons pu contrôler la situation sans augmenter le risque de propagation au sein de l'hôpital. Il faut pouvoir protéger les patients du coronavirus évidement, mais nous savons aussi que les liens sociaux sont très importants pour leur rétablissement."

Pas de changement à l'horizon donc, du côté du CHU montois. Mais les choses pourraient évoluer. "La situation est évaluée chaque semaine. Le système actuel reste en place, mais nous espérons pouvoir l'assouplir dans les semaines à venir en élargissant les horaires ou en autorisant plus de personnes pour les visites", conclut la porte-parole.