C'est une annonce qui avait fait grand bruit et même tache d'huile dans l'horeca montois. Après le fameux comité de concertation qui avait "décidé de ne rien décider", des établissements ont manifesté l'intention d'ouvrir leurs portes le 1er avril. Depuis, l'horizon s'est quelque peu éclairci. Un nouveau comité de concertation s'est réuni la semaine dernière et a fixé une possible réouverture de l'horeca en mai. Mais la motivation montoise reste intacte.

"Nous avons toujours envie de secouer le cocotier", explique Matthias Iannacone, patron du Mood Bar. "Ça va faire un an qu'on se sent délaissé et trahi. Ce n'est pas possible d'empêcher les gens de travailler comme ça, alors que les problèmes financiers s'accumulent. Nous avons eu la chance à Mons de recevoir à deux reprises des primes communales. Mais les aides que nous avons reçues de la Région wallonne sont loin d'être suffisantes. Et la différence avec la Flandre est incroyable, à se demander comment c'est possible. Ne sommes-nous pas tous Belges? S'il y a la guerre en Belgique demain, cela veut-il dire qu'ils auront des chars en Flandre pendant que nous, en Wallonie, on sera en mobylette avec des pistolets à haut? C'est incompréhensible."

La situation pèse toujours sur le secteur horeca et l'idée d'une réouverture le 1er avril fait son chemin à Mons. "Ce sera une action symbolique, mais ça tient toujours. Ça se fera dans les règles de l'art évidemment", confirme Mickael Hacourt, patron de plusieurs établissements dans la Cité du Doudou. "On attend de voir aussi comment ça va se passer à la côte belge où plusieurs bourgmestres ont annoncé qu'ils voulaient rouvrir les terrasses en avril. Ça pourrait être une bonne solution en attendant la réouverture du secteur en mai. La bulle est élargie à dix personnes en extérieur à présent. On ne voit pas pourquoi dix personnes pourraient se réunir sur la Grand-Place, mais pas quatre en terrasse."

Le temps semble toujours aussi long pour ce secteur durement touché par la crise. "Mai, c'est tard. Nous sommes conscients que le covid est toujours là et nous avons toujours respecté les mesures. Mais nous pensons qu'il est possible de faire quelque chose avec les terrasses", poursuit Mathhias Iannacone. "Si vous allez à la côte ou à Pairi Daiza, vous allez voir des tas de gens serrés qui mangent à terre. Pourquoi ne pourrait-on pas prendre un verre en terrasse? Quitte à répartir les primes pour les établissements qui n'en ont pas. Ce que nous voulons, c'est pouvoir travailler."