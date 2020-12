Si la circulation peut déjà s’avérer difficile aux abords des centres commerciaux hornutois, elle était rendue d’autant plus pénible en cette période de fin d’année. À la circulation « habituelle » s’ajoutent en effet les va et vient de citoyens pressés de dénicher les derniers cadeaux à glisser sous le sapin de Noël pour ravir leurs proches.

Pour éviter la pagaille – et les coups de sang qu’elle pourrait susciter – les autorités locales ont une nouvelle fois adopté un plan de circulation et de délestage destiné à fluidifier le trafic et garantir le confort des riverains. "C’est un dispositif que nous mettons en place depuis déjà quelques années et qui portent globalement ses fruits", précise Jean Homerin (PS), échevin de la mobilité à Boussu.

Ce nouveau plan de circulation, élaboré en concertation avec la direction du groupe Cora, entrera en vigueur dès ce samedi 19 décembre à 8 heures et le restera jusqu’au 24 décembre prochain à 18 heures. Il sera à nouveau instauré quelques jours plus tard, soit du 30 décembre à 8 heures au jeudi 31 décembre à 18 heures. "Tout est pensé pour que les riverains voisins des deux centres commerciaux puissent accéder aussi rapidement et facilement que possible à leurs habitations."

Concrètement, de la sortie du parking Cora, les véhicules auront l’obligation de tourner à droite (côté rue du Grand-Hornu) depuis le parking inférieur, et à gauche depuis le parking supérieur. La rue du Grand-Hornu sera mise en sens unique entre la sortie du Cora vers la rue des Arts et son accès, au départ de la RN51, ne sera autorisé que pour accéder aux parkings du Cora, aux commerces présents dans cette même rue et pour les riverains.

La sortie du parking des commerces situés face au Cora se fera quant à elle obligatoirement vers la droite, vers la RN51 (route de Mons). Une signalisation spécifique indiquant les déviations en vigueur sera mise en place afin d’orienter les usagers dans la bonne direction. "L’objectif, c’est notamment d’éviter que ça ne coince aux feux de signalisation", ajoute l’échevin, qui déplore le comportement de certains usagers qui cherchent à tout prix à stationner au plus près des entrées, quitte à provoquer des embouteillages.