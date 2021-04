Si vous habitez l’une des six communes de la zone de police Sylle et Dendre, vous allez faire la connaissance d’Hortense Padup. Ce nouveau personnage prévient avec humour et bienveillance les seniors pour se prémunir des voleurs à la ruse. Au travers d’une petite bande dessinée, Hortense est mise en situation et répond avec ruse aux sollicitations malhonnêtes.

Il est vrai que les personnes âgées sont de plus en plus les victimes de vol à la ruse. Rappelez-vous, durant le mois de février, un voleur sévissait dans la région de Jurbise. L’auteur s’introduisait dans les maisons, avec un prétexte bien rodé dans le cas où il rencontrait l’habitant. Le voleur avait réussi à dérober l’argent de certains seniors, en détournant leur attention. La zone de police Sylle et Dendre avait d’ailleurs dénoncé ces vols, et tentatives de vol à plusieurs reprises.

Ce personnage, c’est la concrétisation d'un projet dans le cadre de l’un des partenariats locaux de prévention. « Les messages d'Hortense sont présentés sous forme de folder et de set de table », explique la police. "Ils seront remis à nos aînés grâce à la collaboration de leur médecin, kiné, aides familiales, CPAS, actuellement uniquement sur Enghien, mais bientôt sur l'ensemble de nos communes..." La police espère ainsi prévenir nos seniors d’éventuelles personnes malveillantes.