Avec le retour des beaux jours, l’envie de faire place nette et de donner un coup de frais aux extérieurs se fait sentir. Conséquence, les recyparcs de l’intercommunale Hygea sont à nouveau plus fréquentés. C’est en tout cas ce qu’estiment certains citoyens, qui regrettent les temps d’attente trop longs et la limitation "trop stricte" du nombre de véhicules pouvant simultanément pénétrer sur le site même du parc.

"Hygea fait de l’excès de zèle, il serait temps de changer les mesures", estime un citoyen, qui a fait part de sa grogne sur les réseaux sociaux après avoir fait demi-tour parce qu’une vingtaine de véhicules composaient la file d’attente au recyparc de sa commune. Plusieurs commentaires vont dans le même sens. Et pourtant, du côté de l’intercommunale, le constat est tout autre. La météo capricieuse – pour ne pas dire désastreuse – du début d’été a limité la forte affluence aux parcs.